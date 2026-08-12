Объявлены судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на матч 4-го тура Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027.
14 августа (пятница):
«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Антон Фролов; помощники судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Юрий Матвеев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Игорь Писанко.
15 августа (суббота):
«Родина» – «Акрон»: судья – Матвей Заика; помощники судьи – Варанцо Петросян, Александр Павлов; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.
ЦСКА – «Факел»: судья – Инал Танашев; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Данил Набока; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Резников.
«Ростов» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Олег Гусаков; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Олег Соколов.
«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.
16 августа (воскресенье):
«Зенит» – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков; помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Плиско; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Виктор Кулагин.
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: судья – Никита Новиков; помощники судьи – Алексей Лунёв, Никита Матиеску; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Французов.
«Балтика» – «Спартак»: судья – Андрей Прокопов; помощники судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.