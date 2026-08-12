«Манчестер Сити» объявил о переходе голкипера из «Марселя»

Аргентинский голкипер Херонимо Рульи перешёл из французского «Марселя» в английский «Манчестер Сити». Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» завершил подписание Херонимо Рульи, при условии получения международного разрешения. Огромный опытный вратарь перешёл на «Этихад» из французского «Марселя» и подписал двухлетний контракт, действующий до лета 2028 года.

Для аргентинского игрока это второй период в «Сити», так как Рульи провёл сезон-2016/2017 на «Этихаде», так и не сыграв ни одного матча за основную команду. 34-летний футболист возвращается в Манчестер, обладая богатым опытом выступлений на элитном уровне», — написано в сообщении.