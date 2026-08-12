15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» объявил о переходе голкипера из «Марселя»

«Манчестер Сити» объявил о переходе голкипера из «Марселя»
Комментарии

Аргентинский голкипер Херонимо Рульи перешёл из французского «Марселя» в английский «Манчестер Сити». Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» завершил подписание Херонимо Рульи, при условии получения международного разрешения. Огромный опытный вратарь перешёл на «Этихад» из французского «Марселя» и подписал двухлетний контракт, действующий до лета 2028 года.

Для аргентинского игрока это второй период в «Сити», так как Рульи провёл сезон-2016/2017 на «Этихаде», так и не сыграв ни одного матча за основную команду. 34-летний футболист возвращается в Манчестер, обладая богатым опытом выступлений на элитном уровне», — написано в сообщении.

Материалы по теме
«Спартак» берёт вратаря, замена Родри для «Сити» и Лукаку в Турции. Трансферы и слухи дня
«Спартак» берёт вратаря, замена Родри для «Сити» и Лукаку в Турции. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android