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Вратарь сборной Аргентины Херонимо Рульи прокомментировал переход в «Манчестер Сити»

Вратарь сборной Аргентины Херонимо Рульи прокомментировал переход в «Манчестер Сити»
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Аргентинский голкипер Херонимо Рульи поделился эмоциями от перехода в английский «Манчестер Сити».

«Это потрясающая возможность для меня, я должен был ею воспользоваться. Когда появляется шанс присоединиться к «Манчестер Сити», нужно обязательно им воспользоваться. Все знают, насколько это впечатляющий клуб. Успехи «Сити» на протяжении долгого времени впечатляют. Все, с кем я говорил о «Сити», говорили, что я должен присоединиться к ним, потому что это клуб с невероятно высокими стандартами.

Каждый профессионал хочет работать в высокоэффективной среде, с нетерпением жду начала работы, потому что знаю, что буду совершенствоваться и учиться, что всегда является моим главным приоритетом. Моя задача сейчас — усердно тренироваться, познакомиться с игроками и персоналом и сделать всё возможное, чтобы достичь своего лучшего уровня», — приводит слова Рульи официальный сайт «Манчестер Сити».

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