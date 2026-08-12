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«Ротор» сообщил о подписании контракта с защитником

«Ротор» сообщил о подписании контракта с защитником
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Защитник Андрей Хитяев стал игроком волгоградского «Ротора». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Контракт с защитником заключён по схеме 2+1. Андрей Хитяев прошёл длинный путь — от академии ЦСКА и юношеского футбола до выступлений за «Шинник», «Ленинградец», «Химик» и «Текстильщик», — написано в сообщении клуба.

«Ротор» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2026/2027. Команда набрала девять очков за пять матчей. На первой строчке располагается «Нижний Новгород», заработав 15 очков за аналогичное количество игр. В матче 6-го тура «Ротор» сыграет с екатеринбургским «Уралом» 14 августа.

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