«Ротор» сообщил о подписании контракта с защитником

Защитник Андрей Хитяев стал игроком волгоградского «Ротора». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Контракт с защитником заключён по схеме 2+1. Андрей Хитяев прошёл длинный путь — от академии ЦСКА и юношеского футбола до выступлений за «Шинник», «Ленинградец», «Химик» и «Текстильщик», — написано в сообщении клуба.

«Ротор» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2026/2027. Команда набрала девять очков за пять матчей. На первой строчке располагается «Нижний Новгород», заработав 15 очков за аналогичное количество игр. В матче 6-го тура «Ротор» сыграет с екатеринбургским «Уралом» 14 августа.