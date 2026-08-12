Бубнов оценил решение Галактионова выпустить молодых игроков в матче с «Акроном»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, целенаправленно ли главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выпустил 18-летних футболистов Илью Еремеева и Владислава Голубева в стартовом составе на матч 3-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» (0:0).

— Это было показательно, что Еремеев и Голубев вышли в старте? Дескать, нате вам, получайте, мне играть некем. Или это неосознанно было?

— Ну, знаешь… «Нате, получайте»… Это значит, что он пацанов в пекло бросает. И подставляет, чтобы оправдаться. Но это подло тогда получается. Это подлость. Если он таким образом начинает обороняться, как говорится, держится за своё место и пытается спастись, то это по-любому крахом закончится. В конце концов он дождётся того, что его начнут болельщики ненавидеть, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».