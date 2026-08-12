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Авангард Курск — Кристалл-МЭЗТ: результат матча 12 августа 2026, счет 1:1, 5:4 пен., Путь регионов, Кубок России, второй раунд

«Авангард» обыграл «Кристалл-МЭЗТ» в серии пенальти матча Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались курский «Авангард» и борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ». Команды играли на стадионе «Трудовые резервы» в Курске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Демянчуком (Новоуральск). «Авангард» одержал победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 13:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
1 : 1
5 : 4
Кристалл-МЭЗТ
Борисоглебск
1:0 Князев – 21'     1:1 Алтухов – 36'    
Удаления: Князев – 45+1' / нет

На 21-й минуте отличился полузащитник хозяев Данила Князев. На 36-й минуте полузащитник Никита Алтухов забил ответный гол «Кристалла-МЭЗТ». На 45+1-й минуте Князев получил красную карточку.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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