«Авангард» обыграл «Кристалл-МЭЗТ» в серии пенальти матча Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались курский «Авангард» и борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ». Команды играли на стадионе «Трудовые резервы» в Курске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Демянчуком (Новоуральск). «Авангард» одержал победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

На 21-й минуте отличился полузащитник хозяев Данила Князев. На 36-й минуте полузащитник Никита Алтухов забил ответный гол «Кристалла-МЭЗТ». На 45+1-й минуте Князев получил красную карточку.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.