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Газзаев: заниматься коммерцией или добиваться результата? Что стоит перед «Локомотивом»?

Газзаев: заниматься коммерцией или добиваться результата? Что стоит перед «Локомотивом»?
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Российский тренер Валерий Газзаев высказался о старте сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги для московского «Локомотива». Команда занимает 13-е место в турнирной таблице после 3-го тура.

«Мы видим, что «Локомотив» продал ключевых игроков в лице Баринова и Воробьёва. Это были не только лидеры, но и на них строилась команда. Заниматься коммерцией или добиваться результата? Что стоит перед «Локомотивом» сегодня? В этом отношении команда в прошлом и позапрошлом сезоне совершенно иначе подходила к чемпионату. Мы видим, что «Динамо» Махачкала обыграло «Локомотив». Сейчас «Локомотив» выглядит очень неубедительно», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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