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Александр Алаев ответил на вопрос, какой клуб РПЛ мог бы возглавить Леонид Слуцкий

Александр Алаев ответил на вопрос, какой клуб РПЛ мог бы возглавить Леонид Слуцкий
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Глава Альфа-Банк РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, какой клуб высшего российского дивизиона мог бы возглавить бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий. В начале августа Слуцкий покинул пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа»

— С точки зрения медийности вы бы хотели возвращения Слуцкого в РПЛ?
— Однозначно да.

— Как вы считаете, какой бы клуб он мог возглавить?
— Если я буду советовать Леониду Викторовичу клуб или руководителям клубов, кого пригласить, мне придётся заканчивать со своей работой и уходить в агентскую деятельность. Таких советов я давать не имею права и не буду. Но Леонид Викторович — это ярчайший человек и тренер, который многого добился и работал за границей. Не так много у нас людей, которые выигрывали чемпионат. Если он примет решение вернуться в РПЛ, я буду просто счастлив. Мне бы хотелось, чтобы такие люди работали в России, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

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