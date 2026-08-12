«Волна» победила «Тюмень» в матче второго раунда Пути регионов Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались нижегородская «Волна» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Заволжский» в Заволжье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Хариным (Вологда). «Волна» одержала победу со счётом 2:1.
Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 13:30 МСК
Волна
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 Заботкин – 10' 1:1 Таликин – 61' 2:1 Богданец – 75'
В составе «Волны» отличились Михаил Заботкин и Кирилл Богданец (с пенальти). За «Тюмень» единственный гол забил Дамир Таликин.
Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.
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