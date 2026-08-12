«Волна» победила «Тюмень» в матче второго раунда Пути регионов Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались нижегородская «Волна» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Заволжский» в Заволжье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Хариным (Вологда). «Волна» одержала победу со счётом 2:1.

В составе «Волны» отличились Михаил Заботкин и Кирилл Богданец (с пенальти). За «Тюмень» единственный гол забил Дамир Таликин.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.