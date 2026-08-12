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«Ахмат» объявил о переходе воспитанника «Краснодара»

«Ахмат» объявил о переходе воспитанника «Краснодара»
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Защитник Кирилл Кистенёв перешёл из «Краснодара» в грозненский «Ахмат» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Ахмата».

«Крайний защитник Кирилл Кистенёв перешёл в «Ахмат» из «Краснодара» на правах аренды до января 2027 года с правом выкупа. В прошлом сезоне игрок выступал за «Велес» также на правах аренды. Приветствуем Кирилла и желаем удачи! Кирилл Кистенёв будет играть за «Ахмат» под номером 54», — написано в сообщении.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала два очка за три матча. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого девять очков.

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