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Бубнов предположил, какие команды РПЛ могли бы приобрести Алексея Батракова

Бубнов предположил, какие команды РПЛ могли бы приобрести Алексея Батракова
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, какая команда Альфа-Банк РПЛ могла бы приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован турецкий «Галатасарай».

«В нашем чемпионате… Его бы, на мой взгляд, с большим удовольствием взял «Зенит». «Краснодар» и «Спартак» [тоже]. Я уже не говорю о московском «Динамо». Его бы даже «Балтика» с удовольствием взяла. Но у них денег нет. И он бы не пошёл, потому что это не его футбол», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

21-летний Батраков — воспитанник системы «Локомотива».

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