«Гештальт закрыл». Калинин — о сезоне в греческом «Пансерраикосе»

Защитник «Сочи» Игорь Калинин вспомнил о периоде, проведённом в греческом клубе «Пансерраикос», за который он выступал в сезоне-2025/2026. Прежде Калинин играл за «Ростов», «Урал» и «Рубин».

— Ты перед отъездом в Грецию говорил, что хочешь выйти из зоны комфорта. Не жалеешь, что попробовал?

— Ни в коем случае не жалею. Много появилось друзей. В Греции познакомился с людьми хорошими. Попробовал, для семьи пожили там. Я играл, поэтому только позитивные эмоции. Скажем, как модно говорить, гештальт закрыл (смеётся). И вернулся на родину, — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.