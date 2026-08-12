15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гештальт закрыл». Калинин — о сезоне в греческом «Пансерраикосе»

«Гештальт закрыл». Калинин — о сезоне в греческом «Пансерраикосе»
Комментарии

Защитник «Сочи» Игорь Калинин вспомнил о периоде, проведённом в греческом клубе «Пансерраикос», за который он выступал в сезоне-2025/2026. Прежде Калинин играл за «Ростов», «Урал» и «Рубин».

— Ты перед отъездом в Грецию говорил, что хочешь выйти из зоны комфорта. Не жалеешь, что попробовал?
— Ни в коем случае не жалею. Много появилось друзей. В Греции познакомился с людьми хорошими. Попробовал, для семьи пожили там. Я играл, поэтому только позитивные эмоции. Скажем, как модно говорить, гештальт закрыл (смеётся). И вернулся на родину, — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Бубнов предположил, какие команды РПЛ могли бы приобрести Алексея Батракова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android