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В «Црвене Звезде» подтвердили отставку Деяна Станковича

В «Црвене Звезде» подтвердили отставку Деяна Станковича
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Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич подтвердил, что Деян Станкович покинет пост главного тренера, и высказался о переговорах с кандидатами на эту должность.

«У нас есть время до полуночи пятницы, чтобы представить имя нового тренера. Мы ведём переговоры с прошлой ночи, у нас были разговоры. Мы должны найти решение к этому времени. Конечно, мы приносим извинения болельщикам «Црвены Звезды».

Мы поговорили с двумя из трёх кандидатов. Мы узнаем в ближайшие два дня. Я бы хотел местного тренера, но в Сербии давно нет качественного тренерского штаба, и это проблема. Это вопрос для более глубокого анализа. У нас нет тренера, который мог бы соответствовать высоким требованиям. Или есть, но это большая неизвестность. Мы рассматриваем как местного тренера, так и иностранца. Мы уже поговорили, обсудили всех кандидатов на заседании совета директоров. Мы проведём переговоры после конференции», — приводит слова Терзича Meridian Sport Srbija.

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