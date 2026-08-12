Денис Глушаков: если «Спартак» не будет единым целым, будем ещё ждать чемпионство

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил шансы красно-белых на чемпионство в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ.

«Спартак» хорош, бежит, показывает хорошую игру. Есть хорошие моменты. «Краснодару» забили быстрый гол, а пропустили два великолепных гола по мастерству. Кто-то говорит, что Максименко не выручил. Он просто не выручил, но это его ошибка. «Краснодар» забил два фантастических гола.

Что касается перспектив чемпионства, «Спартак» никогда ни от кого не будет зависеть. Клуб сам от себя зависит. Если будут коллектив, игроки — одно целое с болельщиками, будет результат. Если этого не будет, будем ещё ждать чемпионство», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.