«Зенит» уже всё, не фаворит». Бубнов — о чемпионской гонке в РПЛ после трёх туров

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что по итогам трёх туров Альфа-Банк РПЛ «Зенит» утратил статус однозначного фаворита чемпионской гонки. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший девять очков из девяти возможных.

«Прошло всего три тура… И эти туры говорят нам, что «Зенит» всё… «Зенит» уже не [явный] фаворит. Не фаворит. Там три фаворита. «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». И «Зенит» среди них… Раньше как было — есть «Зенит» и есть те, кто могут побороться. Сейчас такого нет. Сейчас триумвират», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».