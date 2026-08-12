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Динамо-Барнаул — Динамо-Владивосток: результат матча 12 августа 2026, счет 0:0, 4:3 пен, Путь регионов, Кубок России, второй раунд

«Динамо-Барнаул» обыграло «Динамо-Владивосток» в матче Пути регионов Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Динамо-Барнаул» и «Динамо-Владивосток». Команды играли на стадионе «Динамо» в Барнауле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Морозаном (Москва). «Динамо-Барнаул» одержало победу со счётом 0:0 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 14:00 МСК
Динамо-Барнаул
Барнаул
Окончен
0 : 0
4 : 3
Динамо-Владивосток
Владивосток

Команды не смогли открыть счёт в матче. В серии пенальти точнее оказались игроки «Динамо-Барнаул» — 4:3.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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