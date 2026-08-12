«Луки-Энергия» выбила «Звезду» из Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургская «Звезда» и великолукская «Луки-Энергия». Команды играли на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давудом Магомедовым (Махачкала). «Луки-Энергия» одержала победу со счётом 2:1.
Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 14:00 МСК
Звезда СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Луки-Энергия
Великие Луки
0:1 Лунев – 21' 0:2 Дибиргаджиев – 26' 1:2 Колдунов – 31'
В составе гостей отличились Василий Лунев и Джамал Дибиргаджиев. За «Звезду» единственный гол забил Никита Колдунов (с пенальти).
Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.
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