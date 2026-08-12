«Луки-Энергия» выбила «Звезду» из Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургская «Звезда» и великолукская «Луки-Энергия». Команды играли на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давудом Магомедовым (Махачкала). «Луки-Энергия» одержала победу со счётом 2:1.

В составе гостей отличились Василий Лунев и Джамал Дибиргаджиев. За «Звезду» единственный гол забил Никита Колдунов (с пенальти).

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.