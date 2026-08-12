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Звезда — Луки-Энергия: результат матча 12 августа 2026, счет 1:2, Путь регионов, Кубок России, второй раунд

«Луки-Энергия» выбила «Звезду» из Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургская «Звезда» и великолукская «Луки-Энергия». Команды играли на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давудом Магомедовым (Махачкала). «Луки-Энергия» одержала победу со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 14:00 МСК
Звезда СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Луки-Энергия
Великие Луки
0:1 Лунев – 21'     0:2 Дибиргаджиев – 26'     1:2 Колдунов – 31'    

В составе гостей отличились Василий Лунев и Джамал Дибиргаджиев. За «Звезду» единственный гол забил Никита Колдунов (с пенальти).

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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