«Црвена Звезда» объявила об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера

Сербский специалист Деян Станкович завершил работу в местной «Црвене Звезде». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«Футбольный клуб «Црвена Звезда» сообщает общественности, что Деян Станкович подал в отставку и больше не будет занимать пост главного тренера нашего клуба.

За время работы с красно-белыми Деян Станкович одержал 149 побед, 26 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений. За время своего первого пребывания на посту главного тренера «Црвены Звезды» он трижды выигрывал чемпионат Сербии и два национальных кубка. Под руководством Деяна Станковича «Црвена Звезда» также добилась значительных успехов на международной арене – наш клуб трижды подряд выходил в групповой этап Лиги Европы, а также дважды попадал в плей-офф европейского турнира. После возвращения в клуб Станкович сумел завоевать титул и национальный кубок в сезоне-2025/2026, а также вывел красно-белых в плей-офф Лиги Европы. Спасибо за всё, Деян!» — написано в заявлении.