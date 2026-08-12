15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» объявила об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера

«Црвена Звезда» объявила об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера
Комментарии

Сербский специалист Деян Станкович завершил работу в местной «Црвене Звезде». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«Футбольный клуб «Црвена Звезда» сообщает общественности, что Деян Станкович подал в отставку и больше не будет занимать пост главного тренера нашего клуба.

За время работы с красно-белыми Деян Станкович одержал 149 побед, 26 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений. За время своего первого пребывания на посту главного тренера «Црвены Звезды» он трижды выигрывал чемпионат Сербии и два национальных кубка. Под руководством Деяна Станковича «Црвена Звезда» также добилась значительных успехов на международной арене – наш клуб трижды подряд выходил в групповой этап Лиги Европы, а также дважды попадал в плей-офф европейского турнира. После возвращения в клуб Станкович сумел завоевать титул и национальный кубок в сезоне-2025/2026, а также вывел красно-белых в плей-офф Лиги Европы. Спасибо за всё, Деян!» — написано в заявлении.

Материалы по теме
Отставка Станковича после позора, драма «Кайрата» и феерия команды Хайкина. Яркий день ЛЧ
Отставка Станковича после позора, драма «Кайрата» и феерия команды Хайкина. Яркий день ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android