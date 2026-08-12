«Не знаю, как жить дальше». Месси опубликовал пост после смерти отца

Нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о смерти отца Хорхе. Он ушёл из жизни 8 августа 2026 года в возрасте 68 лет.

«Папа, я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет. До меня это не доходит, вернее, я не хочу это осознавать. Мне так тяжело представить, что больше никогда тебя не увижу, что больше не будем разговаривать. Знаю, что ты страдал, это к лучшему, но ты ушёл слишком рано. У нас ещё было так много всего, чем мы могли бы наслаждаться вместе.

Ты постоянно просил меня сыграть на последнем чемпионате мира, за несколько дней до его начала тебе стало хуже. Это был первый раз, когда ты не мог посетить турнир, но мама всё время говорила мне, что ты поправишься и будешь достаточно здоров, чтобы поехать. А я всё время говорил, что мы дойдём до финала, чтобы ты смог поехать.

Каждый раз, когда заканчивался матч, я ждал твоего сообщения, а его не было. Тогда я понял, что ситуация действительно плохая. Тем не менее продолжал думать, как пройти как можно дальше, чтобы позволить тебе посмотреть матч. Мы дошли до финала, а тебя там не было. Я хотел выиграть, чтобы забрать трофей домой и показать тебе его. Но не смог, мои ноги просто больше не выдерживали. На этот раз я попытался преодолеть свои физические ограничения, но не смог. Я так и не смог почувствовать себя хорошо.

Когда я приехал, ты думал, что мы проиграли финал по пенальти. Мы так и не смогли обсудить, что произошло. Ты совсем не мог наслаждаться игрой. Мы не стали чемпионами, но ты не представляешь, как сильно наслаждались каждым матчем. И снова ты был прав: я должен был быть там и играть. Рассказываю тебе это, потому что это было единственное, о чём мы не смогли поговорить, остальное ты и так всё знаешь. Мы разговаривали каждый день и виделись, когда позволяли мои планы.

Не знаю, что буду делать без тебя, не знаю, как жить дальше. Я только что играл в футбол, теперь всерьёз сомневаюсь, что смогу продолжать это делать ещё долго. Ты был рядом со мной с самого начала, конец был так близок. Почему ты не продержался ещё немного, и мы могли бы закончить это вместе?

Знаю, твоё счастье заключалось в том, что ты видел, как хорошо живётся твоей семье, твоей жене, твоим детям, и, самое главное, как я играю, не привлекая внимания окружающих… Так было всегда, с самого детства. Ты забирал меня на все тренировки, как только возвращался с работы. Моя мама часто водила меня на них, потому что ты работал. Очевидно, ты не пропустил ни одной игры. Ты страдал, наблюдая за моими играми, получал от этого удовольствие, хотя и не особо меня хвалил.

Ты был отцом, другом и представителем. Всегда был именно тем человеком, каким должен был быть в любой ситуации, никогда ни в чём не ошибался. Несмотря на разногласия или споры, ты всегда оказывался прав. В конце концов, всё всегда заканчивалось так, как ты говорил. Мне будет очень тебя не хватать, но ты всегда будешь рядом, особенно в воспитании моих детей, потому что я учу и воспитываю их так же, как ты учил и воспитывал меня. Покойся с миром и оберегай нас свыше, как делал это здесь. Спасибо тебе за всё. Люблю тебя, папа», — написал Месси в социальной сети.