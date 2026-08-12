«Грош тебе цена как тренеру». Бубнов ответил на слова Семака после проигрыша «Родине»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сказанные им после матча 3-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Родиной» (1:2). В частности, Семак заявил, что такие поражения ничему научить не могут.

«Сергей Богданович, если ты после таких поражений — а они у тебя неоднократные и превращаются в систему — не делаешь выводы, то грош тебе цена как тренеру. А кто будет делать выводы?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» после трёх стартовых туров нового сезона РПЛ занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на три очка.