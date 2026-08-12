Вратарь ЦСКА Акинфеев рассказал о своём самочувствии после травмы

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём самочувствии после перенесённой травмы. Акинфееву 40 лет. Действующий контракт опытного футболиста с армейским клубом рассчитан до конца июня следующего года.

«Чувствую себя хорошо. На поле меня увидите, когда я выйду», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Московский ЦСКА после трёх стартовых туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 занимает шестое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар». Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», третье — «Спартак».