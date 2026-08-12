Акинфеев назвал правильным шагом трансфер вратаря Бориско из «Балтики» в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал правильным шагом трансфер вратаря Максима Бориско в армейский клуб. Бориско присоединился к красно-синим из «Балтики» этим летом.

«Руководство сделало такой выбор. Роль ничья не меняется. Есть три вратаря на данный момент. Футбольная жизнь такова, ты не знаешь, что будет завтра. Всякое может случиться. Это правильный шаг. Мы идём с высоко поднятой головой. Самое главное, чтобы не было разногласий. Ещё раз убеждаюсь, ЦСКА — не тот клуб, который проходит через такие моменты. Мы хорошо со всеми общаемся и понимаем, что это необходимая мера.

Видел, в СМИ много писали, что я даю добро на что-то. Когда ты действующий футболист, даже Игорь Акинфеев, я не даю добро ни на что. Есть руководство, которое принимает решение. Со мной никто не советовался», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.