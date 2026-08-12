Нино: «Зенит» должен исправиться за неприятное поражение от «Родины»

Защитник «Зенита» Нино заявил, что сине-бело-голубым нужно исправиться за поражение от «Родины» (1:2) в 3-м туре Альфа-Банк РПЛ. В матче 4-го тура «Зенит» сыграет с московским «Динамо».

«Такие мероприятия очень помогают сближаться с болельщиками. Мотивируют, дают сил. Хорошая, крутая традиция. Приятно каждый год её повторять. Мы должны взять все силы и мотивацию, которая может быть. И перенести её на матч с «Динамо». И вознаградить всех, кто пришёл за нашей победой. Мы потерпели неприятное поражение. Должны исправиться», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин с открытой тренировки «Зенита» в центре Санкт-Петербурга.