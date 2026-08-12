«Шумбрат» — 2DROTS: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 12 августа, состоится матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся саранский «Шумбрат» и московские 2DROTS. Команды будут играть на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Клюевым (Воронеж). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд:

«Шумбрат»: Айсин, Молодцов, Осипов, Трофимов, Карпов, Чубукин, Юсупов, Глотов, Сайгушев, Голубцов, Басыров.

2DROTS: Ландаков, Морозов, Дроздов, Полюткин, Чежия, Черномырдин, Сакадеев, Токарев, Манаев, Абрамян, Курзенев.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.