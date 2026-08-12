Нино высказался о возможном продлении контракта с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Нино высказался о возможном продлении контракта с санкт-петербургским клубом. Действующее соглашение бразильского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июля 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нино в € 10 млн.

«Продление контракта с «Зенитом»? У меня прекрасные отношения со всеми в клубе. Прекрасное отношение к клубу. Если эти разговоры действительно начнутся, они будут встречены с хорошим настроением», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин с открытой тренировки «Зенита» в центре Санкт-Петербурга.