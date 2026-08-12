Семак — о матче с «Родиной»: неприятно, была продолжительная серия без поражений дома

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об открытой тренировке команды в центре города, а также о поражении в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной» (1:2).

«Проводить открытую тренировку в центре Петербурга — хорошая традиция и для нашего клуба, и для наших болельщиков. Мы стараемся важные локации для нашего Петербурга захватывать. Это объединяет команду и город.

Проигрывать всегда неприятно, тем более на своём стадионе. У нас была продолжительная серия без поражений дома. Но это футбол, нужно реализовывать свои моменты», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.