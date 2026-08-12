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Семак — о матче с «Родиной»: неприятно, была продолжительная серия без поражений дома

Семак — о матче с «Родиной»: неприятно, была продолжительная серия без поражений дома
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об открытой тренировке команды в центре города, а также о поражении в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Проводить открытую тренировку в центре Петербурга — хорошая традиция и для нашего клуба, и для наших болельщиков. Мы стараемся важные локации для нашего Петербурга захватывать. Это объединяет команду и город.

Проигрывать всегда неприятно, тем более на своём стадионе. У нас была продолжительная серия без поражений дома. Но это футбол, нужно реализовывать свои моменты», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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