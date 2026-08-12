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Семак прокомментировал новости о возможном уходе Дркушича из «Зенита»

Семак прокомментировал новости о возможном уходе Дркушича из «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новости о возможном уходе центрального защитника Ваньи Дркушича из санкт-петербургского клуба. Действующий контракт словенского футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.

«Уходит Ванья Дркушич или нет — вопрос открытый, на сегодняшний день он игрок нашей команды. Сегодня отсутствует по уважительной причине», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова с открытой тренировки «Зенита» в центре Санкт-Петербурга.

В этом сезоне Дркушич сыграл в трёх матчах на клубном уровне.

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