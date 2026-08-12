«Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Киров: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 12 августа, состоится матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся кировские «Фанком Броук Бойз» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «ВятСШОР» в Кирове. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Егором Куракиным (Сыктывкар). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд:

«Фанком Броук Бойз»: Фролкин, Марченко, Мурадов, Макеев, Шаров, Иващов, Чуперка, Хвастухин, Яковлев, Наговицин, Майорович.

«Динамо»: Савин, Солодаренко, Малых, Степанов, Игнатович, Колобов, Мартинкевич, Филиппов, Камаев, Поздняков, Лаук.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.