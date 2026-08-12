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Семак ответил на вопрос об игровом времени Андрея Мостового в «Зените»

Семак ответил на вопрос об игровом времени Андрея Мостового в «Зените»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игровом времени полузащитника Андрея Мостового. В нынешнем сезоне Мостовой сыграл в двух матчах. Футболист вышел на 75-й минуте встречи «Зенита» со «Спартаком» в Суперкубке России — 1:1 (4:2 пен.), а также на 85-й минуте в матче с «Оренбургом» (3:0).

«Андрей Мостовой выходил и в матче со «Спартаком», и в матче с «Оренбургом» на Кубок. На игру с «Родиной» мы выбрали другую схему. В конце матча нужно было оказывать давление. Андрей вряд ли смог бы помочь именно в этой игре. Но мы на него рассчитываем, как и на любого другого игрока нашей команды. Кроме Ду Кейроса, которого нет в заявке», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова с открытой тренировки «Зенита» в центре Санкт-Петербурга.

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