Дивеев поделился эмоциями от открытой тренировки «Зенита» в центре Санкт-Петербурга

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями от открытой тренировки сине-бело-голубых в центре Санкт-Петербурга.

«У меня уже были подобные тренировки. Это хорошо для команды и для болельщиков. Большое спасибо, что приходят, болеют за нас. Для нас большая честь их радовать. В Александринском театре было очень красиво. Я в нём ни разу не был. Мы сюда с женой обязательно сходим. Это мероприятие поможет в подготовке к [матчу с] «Динамо». Оно сплачивает нас с болельщиками», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова с открытой тренировки «Зенита» в центре Санкт-Петербурга.