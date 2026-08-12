15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев поделился эмоциями от открытой тренировки «Зенита» в центре Санкт-Петербурга

Дивеев поделился эмоциями от открытой тренировки «Зенита» в центре Санкт-Петербурга
Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями от открытой тренировки сине-бело-голубых в центре Санкт-Петербурга.

«У меня уже были подобные тренировки. Это хорошо для команды и для болельщиков. Большое спасибо, что приходят, болеют за нас. Для нас большая честь их радовать. В Александринском театре было очень красиво. Я в нём ни разу не был. Мы сюда с женой обязательно сходим. Это мероприятие поможет в подготовке к [матчу с] «Динамо». Оно сплачивает нас с болельщиками», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова с открытой тренировки «Зенита» в центре Санкт-Петербурга.

Материалы по теме
«Грош тебе цена как тренеру». Бубнов ответил на слова Семака после проигрыша «Родине»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android