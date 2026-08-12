«Сибирь» не смогла выйти в третий раунд Пути регионов Кубка России, уступив КДВ

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались томский КДВ и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Темп» в Томске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Евдокимовым (Барнаул). КДВ одержал победу со счётом 2:2 (5:4 пен.).

Счёт открыл полузащитник «Сибири» Амир Ализаде на 21-й минуте. На 81-й минуте нападающий Даниил Кондраков забил ответный мяч КДВ. На 89-й минуте Амир Ализаде оформил дубль. Через пять минут полузащитник КДВ Денис Степаненко сравнял счёт.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.