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КДВ — Сибирь: результат матча 12 августа 2026, счет 2:2, 5:4 пен., Путь регионов, Кубок России, второй раунд

«Сибирь» не смогла выйти в третий раунд Пути регионов Кубка России, уступив КДВ
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались томский КДВ и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Темп» в Томске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Евдокимовым (Барнаул). КДВ одержал победу со счётом 2:2 (5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 15:00 МСК
КДВ
Томск
Окончен
2 : 2
5 : 4
Сибирь
Новосибирск
0:1 Ализаде – 21'     1:1 Кондраков – 81'     1:2 Ализаде – 89'     2:2 Степаненко – 90+4'    

Счёт открыл полузащитник «Сибири» Амир Ализаде на 21-й минуте. На 81-й минуте нападающий Даниил Кондраков забил ответный мяч КДВ. На 89-й минуте Амир Ализаде оформил дубль. Через пять минут полузащитник КДВ Денис Степаненко сравнял счёт.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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