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Фанком Броук Бойз — Динамо Киров: первый тайм матча прошёл без забитых мячей в матче Кубка России, 12 августа 2026

«Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Кр: первый тайм матча прошёл без забитых мячей
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В эти минуты идёт матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются кировские «Фанком Броук Бойз» и «Динамо». Команды играют на стадионе «ВятСШОР» в Кирове. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Куракиным (Сыктывкар). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 17:00 МСК
Фанком Броук Бойз
Киров
Окончен
0 : 2
Динамо Кр
Киров
0:1 Филиппов – 71'     0:2 Билалов – 80'    

После первого тайма команды не смогли открыть счёт в матче.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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