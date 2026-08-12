«Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Кр: первый тайм матча прошёл без забитых мячей

В эти минуты идёт матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются кировские «Фанком Броук Бойз» и «Динамо». Команды играют на стадионе «ВятСШОР» в Кирове. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Куракиным (Сыктывкар). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После первого тайма команды не смогли открыть счёт в матче.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.