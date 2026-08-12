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«Шумбрат» — 2DROTS: Басыров открыл счёт на 25-й минуте матча Кубка России

«Шумбрат» — 2DROTS: Басыров открыл счёт на 25-й минуте
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В эти минуты идёт матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются саранский «Шумбрат» и медийная команда 2DROTS. Игра проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Клюевым (Воронеж). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт — 1:0 в пользу «Шумбрата».

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 17:00 МСК
Шумбрат
Саранск
Перерыв
1 : 0
2DROTS
Москва
1:0 Молодцов – 25'    

Первый мяч забил нападающий хозяев Станислав Басыров на 25-й минуте.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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