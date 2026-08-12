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Бубнов назвал клуб РПЛ, который больше всех хочет заполучить Андрея Мостового

Бубнов назвал клуб РПЛ, который больше всех хочет заполучить Андрея Мостового
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Андрее Мостовом. По словам Бубнова, больше всех заполучить Мостового хочет «Краснодар».

— Давайте закроем тему «Зенита» и Мостового. Куда ему стоит переходить? У него большая зарплата. Очень большая зарплата — 19 млн.
— Его зарплату все потянут. И «Краснодар», и «Спартак», и «Динамо». Больше всех, как мне сказали, я не знал, больше всего его хочет «Краснодар». Галицкий, говорят, в нём вообще души не чает, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в СМИ появилась информация, что Мостовой может покинуть «Зенит» этим летом.

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