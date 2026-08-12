«Красное Знамя» обыграло «Динамо-Брянск» и вышло в третий раунд Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались ногинское «Красное Знамя СиндЕкат» и «Динамо-Брянск». Команды играли на стадионе «Авангард» в Домодедове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Рубцовым (Нижний Новгород). Игра завершилась победой ногинской команды со счётом 2:0.

На 40-й минуте первый гол забил полузащитник хозяев Дмитрий Бушуев. Второй мяч на счету Никиты Ершова. Хавбек отличился на 60-й минуте.

Таким образом, «Красное Знамя СиндЕкат» вышло в третий раунд Пути регионов Кубка России, а «Динамо-Брянск» покинуло турнир.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.