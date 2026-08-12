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Роналду поддержал Месси, опубликовавшего пост в связи со смертью отца

Роналду поддержал Месси, опубликовавшего пост в связи со смертью отца
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил поддержку аргентинскому форварду «Интер Майами» Лионелю Месси, который ранее опубликовал пост в связи со смертью своего отца.

«Обнимаю тебя и твоих близких в эти трудные времена, Лео. Много сил тебе», — написал Роналду в комментариях под постом Месси в социальных сетях.

Отец Месси ушёл из жизни 8 августа 2026 года в возрасте 68 лет. Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется. Этим летом Лионель Месси в составе сборной Аргентины дошёл до финала ЧМ-2026.

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