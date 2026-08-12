«Интер» подписал защитника сборной Англии Джеда Спенса — Фабрицио Романо

Миланский «Интер» подписал защитника сборной Англии Джеда Спенса из лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, итальянский клуб заплатит за 26-летнего фулбека € 31,5 млн. Условия контракта с игроком также согласованы.

В минувшем сезоне Джед Спенс принял участие в 44 матчах за клуб во всех турнирах, при этом результативными действиями не отметился. На чемпионате мира по футболу защитник провёл восемь игр за английскую национальную команду. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.