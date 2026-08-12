«Иртыш» одолел «Сатурн» в серии пенальти и вышел в третий раунд Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались омский «Иртыш» и «Сатурн» из Раменского. Команды играли на стадионе «Красная Звезда — манеж» в Омске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Рибом (Барнаул). Игра завершилась победой омской команды – 1:1 (4:2 пен.)

На 51-й минуте счёт открыл нападающий «Иртыша» Андрей Разборов, успешно реализовав 11-метровый удар. На 73-й минуте ответный мяч забил игрок «Сатурна» Дмитрий Коверов. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты омской команды.

На среду, 12 августа, запланирован 21 матч в рамках второго раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.