15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иртыш — Сатурн, результат матча 12 августа 2026, счет 1:1, 4:2 пенальти второй раунд Кубка России 2026/2027

«Иртыш» одолел «Сатурн» в серии пенальти и вышел в третий раунд Кубка России
Комментарии

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались омский «Иртыш» и «Сатурн» из Раменского. Команды играли на стадионе «Красная Звезда — манеж» в Омске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Рибом (Барнаул). Игра завершилась победой омской команды – 1:1 (4:2 пен.)

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 16:00 МСК
Иртыш
Омск
Окончен
1 : 1
4 : 2
Сатурн
Раменское
1:0 Разборов – 51'     1:1 Коверов – 73'    

На 51-й минуте счёт открыл нападающий «Иртыша» Андрей Разборов, успешно реализовав 11-метровый удар. На 73-й минуте ответный мяч забил игрок «Сатурна» Дмитрий Коверов. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты омской команды.

На среду, 12 августа, запланирован 21 матч в рамках второго раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
Материалы по теме
Топ-события среды: битва «ПСЖ» и «Астон Виллы» за Суперкубок УЕФА, водный ЧЕ и теннис
Топ-события среды: битва «ПСЖ» и «Астон Виллы» за Суперкубок УЕФА, водный ЧЕ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android