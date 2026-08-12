«Не оставлю это безнаказанным». Депай высказался о своём уходе из «Коринтианса»

Нападающий Мемфис Депай высказался о своём уходе из «Коринтианса». 11 августа бразильский клуб сообщил, что отказался продлевать контракт с футболистом.

«Я очень разочарован, что «Коринтианс» решили не выполнять наше существующее соглашение о продлении моего контракта ещё на два года. Продление было прямо согласовано президентом, а также спортивным, юридическим и финансовым отделами. Однако некоторые люди решили нарушить это обязательство.

Я не хотел этой ситуации и всегда уважал клуб на протяжении всего процесса, но теперь вынужден отреагировать решительно, чтобы защитить свои интересы. В ближайшие дни выступлю публично, но будьте уверены, что я не оставлю это неприемлемое поведение безнаказанным», — написал Депай на своей странице в социальной сети X.

Депай выступал в составе «Коринтианса» с сентября 2024 года. За этот период форвард принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 15 результативными передачами.