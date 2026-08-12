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«Я не просто так подписал контракт с ЦСКА». Акинфеев — о возможном завершении карьеры

«Я не просто так подписал контракт с ЦСКА». Акинфеев — о возможном завершении карьеры
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Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев на гала-матче между сборной России — 2008 и «семьёй ЦСКА» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры. Действующий контракт 40-летнего вратаря с армейским клубом рассчитан до конца июня следующего года.

«Завершаю ли я карьеру? Нет, не завершаю. Устал отвечать на этот вопрос. Я не просто так подписал контракт с ЦСКА», — сказал Акинфеев.

Акинфеев находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Вратарь провёл за клуб 818 официальных матчей, в которых 327 раз отыграл «на ноль».

Московский ЦСКА после трёх стартовых туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 занимает шестое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар». Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», третье — «Спартак».

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