«Зобнин уже всё». Бубнов — о футболисте московского «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о капитане московского «Спартака» Романе Зобнине после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили «Краснодару» (1:2).

— Менять надо было Зобнина после первого тайма. Зобнин в конечном итоге получил двойку.

— У Зобнина три выигранных единоборства из 12.

— Да, да. То есть он вообще… Зобнин уже всё. Он во всех играх слабо играет. Тем более капитан. Зобнин уже не соответствует по той структуре игры и тому наличию игроков, который у них есть. Он и готов быть игроком ротации, сидеть на скамейке. Роман ведь этого не отрицает, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. За красно-белых футболист провёл 312 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 22 результативные передачи.