15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зобнин уже всё». Бубнов — о футболисте московского «Спартака»

«Зобнин уже всё». Бубнов — о футболисте московского «Спартака»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о капитане московского «Спартака» Романе Зобнине после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили «Краснодару» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

— Менять надо было Зобнина после первого тайма. Зобнин в конечном итоге получил двойку.

— У Зобнина три выигранных единоборства из 12.
— Да, да. То есть он вообще… Зобнин уже всё. Он во всех играх слабо играет. Тем более капитан. Зобнин уже не соответствует по той структуре игры и тому наличию игроков, который у них есть. Он и готов быть игроком ротации, сидеть на скамейке. Роман ведь этого не отрицает, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. За красно-белых футболист провёл 312 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 22 результативные передачи.

Материалы по теме
Бубнов объяснил, почему «Спартак» уступил «Краснодару», показав более содержательную игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android