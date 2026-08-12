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Нападающий Джонатан Окоронкво подписал контракт с «Торпедо»

Нападающий Джонатан Окоронкво подписал контракт с «Торпедо»
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Нападающий Джонатан Окоронкво стал игроком «Торпедо», подписав контракт на три года. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

22-летний форвард ранее выступал за турецкий клуб «Сивасспор». В России Окоронкво играл за «Краснодар-2», «Краснодар» и тульский «Арсенал». В сезоне-2023/2024 он стал лучшим бомбардиром ФНЛ, забив 17 мячей и сделав четыре результативные передачи в 32 матчах за тульскую команду.

Футболист будет выступать за «Торпедо» под 20-м номером. Джонатан Теофилус Окоронкво родился 13 сентября 2003 года в Калабаре (Нигерия). Он начинал свою карьеру в клубах Diamond Star и Hope of Glory (Нигерия). В 2019 году Окоронкво подписал контракт с «Виста» (Геленджик), а в 2021-м — перешёл в болгарский «Ботев».

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