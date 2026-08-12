«Дружба» победила «Ангушт» в матче второго раунда Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Ангушт» из Назрани и майкопская «Дружба». Встреча прошла на стадионе «Центральный имени Рашида Аушева» в Назрани. В качестве главного арбитра выступил Ислам Газиев из Кисловодска. Победу со счётом 0:0 (4:2 пен.) праздновали футболисты команды гостей.

Команды не отметились результативными действиями в основное время матча, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Дружбы» — 4:2.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).