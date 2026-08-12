Вышедший в Серию А «Фрозиноне» объявил о подписании двух полузащитников сборной Австрии

Итальянский «Фрозиноне» объявил о подписании полузащитников сборной Австрии Флориана Гриллича из «Браги» и Романо Шмида из «Вердера». Контракт с экс-игроком португальского клуба рассчитан до лета 2027 года с опцией продления на один сезон. Соглашение с бывшим хавбеком немецкой команды будет действовать до 2030 года.

В минувшем сезоне Гриллич провёл 32 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. На чемпионате мира по футболу он сыграл в двух встречах. Шмид выходил на поле в 34 матчах и набрал 4+8 по системе «гол+пас». На ЧМ-2026 он сыграл в четырёх встречах и отличился один раз.

По итогам сезона-2025/2026 «Фрозиноне» занял второе место в Серии B, благодаря чему поднялся в высший дивизион чемпионата Италии. В 1-м туре нового сезона команда сыграет с «Ювентусом».