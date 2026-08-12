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Нидерланды изучают кандидатуру экс‑тренера «Барселоны» для сборной — De Telegraaf

Нидерланды изучают кандидатуру экс‑тренера «Барселоны» для сборной — De Telegraaf
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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) вёл переговоры о назначении главным тренером сборной с экс‑наставником «Барселоны» Хави, об этом сообщает издание De Telegraaf.

При этом Хави был не единственным испанским специалистом, с которым контактировал KNVB: в числе обсуждавшихся кандидатур значился и Роберто Мартинес.

После того как не удалось достичь договорённости с рядом претендентов, включая Петера Боша и Арне Слота, руководство KNVB обратилось к специалистам с опытом работы на уровне национальных команд — в частности, к бывшему тренеру сборных Португалии и Бельгии.

Статус переговоров с Хави остаётся неопределённым: пока нет ясности, займёт ли он пост тренера сборной. При этом в KNVB намерены в ближайшее время определиться с преемником Рональда Кумана.

Среди других рассматривавшихся кандидатур — Эрик тен Хаг, Хосеп Гвардиола и Микаэль Райцигер.

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