«Шумбрат» — 2DROTS: Полюткин сравнял счёт на 90+3-й минуте

В эти минуты идёт матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются саранский «Шумбрат» и медийная команда 2DROTS. Игра проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Клюевым (Воронеж). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт — 1:1.

Защитник гостей Антон Полюткин сравнял счёт на 90+3-й минуте. Ранее первый мяч забил защитник Артём Молодцов на 25-й минуте.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).