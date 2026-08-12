«Больше не пиши так». Агкацев рассказал о просьбе к Константину Геничу

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о разговоре с комментатором и телеведущим Константином Геничем после того, как журналист посоветовал мюнхенской «Баварии» купить российского голкипера.

«Константин Генич один раз у себя в канале написал, что смотрел матч «Баварии». И написал: «Бавария», купите Агкацева». После этого месяц все СМИ только об этом говорили. Я ему сказал: «Больше не пиши так, пожалуйста, а то потом меня атакуют из-за тебя все». Все вопросы об этом были! Хотя он просто своё мнение сказал. А это перешло почему-то в инсайд», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Станислав Агкацев является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги у 24-летнего вратаря 13 «сухих» матчей и 23 пропущенных мяча в 30 турах чемпионата. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2029-го.