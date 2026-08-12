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Семак ответил на вопрос о возможном уходе Барриоса из «Зенита»

Семак ответил на вопрос о возможном уходе Барриоса из «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе из клуба полузащитника Вильмара Барриоса.

— Сергей Богданович, по поводу Барриоса. Много новостей, что он следующим летом может покинуть команду. Якобы он уже постарел, да и лишний раз не добегает.
— Он такой же игрок команды, как и все остальные. У многих в следующем году заканчивается контракт, у многих опции есть, в зависимости от того, сколько они матчей проведут в этом чемпионате, когда контракт автоматически может продлеваться. Поэтому преждевременно говорить, что Барриос или какой-то другой игрок уйдет или покинет нас, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

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