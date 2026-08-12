Вратарь «Краснодара» Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Фенербахче»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отреагировал на информацию об интересе со стороны турецкого «Фенербахче».

— В СМИ писали, что «Фенербахче» интересовался тобой.

— Не знаю. Никак не могу прокомментировать. Мне просто нечего сказать. Я не отвлекался и готовился к матчу со «Спартаком», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб направил «Краснодару» официальное предложение о трансфере голкипера в размере € 10 млн, но российский клуб отказался от сделки и рассчитывает получить за футболиста большую сумму в случае перехода.

Агкацев выступает за «Краснодар» с 2018 года.