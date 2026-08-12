«Спартак» Тамбов — «СКА-Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России-2026/2027

Сегодня, 12 августа, состоится матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся тамбовский «Спартак» и медийный клуб «СКА-Ростов». Команды будут играть на стадионе «Спартак» в Тамбове. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дмитрием Прокоповым (Волгоград). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

«Спартак» Тамбов: Баженов, Богдаев, Омаров, Фролов, Осинов, Миронов, Хабибулин, Сергеев, Глухов, Житлов, Архипов.

«СКА-Ростов»: Присяжненко, Теняев, Лапшов, Быковский, Герчиков, Тугарев, Халназаров, Гащенков, Симонов, Горовых, Корж.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.